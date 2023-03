Grottammare aderisce all’iniziativa ’Borghi in moto’

La città di Grottammare ha aderito di nuovo a "Borghi in moto", grazie alla richiesta dell’Associazione dei Borghi più Belli delle Marche, partner attiva del progetto, proposto da Maxi Moto Group 2.0 di Terni, finalizzata all’organizzazione della terza edizione del Trofeo Turistico Borghi in Moto. L’iniziativa prevede che gli iscritti scelgano liberamente quando e quanto tempo riservare al viaggio nel periodo compreso tra il primo marzo al 31 ottobre 2023. La meta dovrà essere obbligatoriamente almeno uno dei 315 Borghi più Belli d’Italia. Il regolamento prevede che ogni motociclista visiti i Borghi ed ottenga dei punteggi in base ai chilometri percorsi, le soste di carattere turistico e la frequentazione di strutture ricettive in cui saranno rilasciati attestati di accesso, sia per ristoranti sia per i pernottamenti. L’adesione consente a Grottammare di rimanere nel sito internet www.borghinmoto.com e, quindi, mantenere una buona visibilità per i potenziali visitatori del Borgo.