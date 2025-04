Grottammare, bando per i bagnini: 22mila euro per la sicurezza in spiaggia

In vista della prossima stagione balneare l’amministrazione comunale di Grottammare ha avviato una manifestazione di interesse per il servizio di salvataggio a mare lungo i 1.772 metri lineari di spiagge libere. Un’attività importante per la sicurezza dei bagnanti, ma è anche uno dei presupposti per l’ottenimento della certificazione Bandiera Blu delle spiagge da parte della Fee. Il precedente contratto con la Cooperativa di salvataggio è scaduto per cui il Comune ha avviato la procedura per un nuovo appalto. Qualora il bando di manifestazione di interesse dovesse andare deserto, l’Amministrazione potrà procedere con il rinnovo della concessione del servizio di salvataggio per le spiagge libere alla società che se n’è occupata negli anni precedenti. Il comune ha proposto l’importo della gara alle stesse condizioni delle stagioni 2021-2024 di 22.870 euro Iva compresa, a valere per il biennio 2025-2026.