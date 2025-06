Grottammare, cambia il mercato

Finita l’era delle bancarelle in via Castelfidardo per via della riorganizzazione del mercato settimanale del giovedì. L’argomento è tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Grottammare che si terrà lunedì prossimo con inizio alle re 16,30. La proposta riguarda il trasferimento in via Marconi dei tre ambulanti attualmente operativi in via Castelfidardo. In questo modo, oltre a compattare l’area mercatale, la via in questione sarà interamente utilizzabile sia per il transito, sia per il parcheggio dei residenti, anche il giovedì. Il Consiglio comunale sarà poi chiamato a fornire indirizzo di voto in occasione della prossima assemblea di comuni socia della Ciip spa, che entro giugno dovrà approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 e provvedere al rinnovo delle cariche sociali. Gli altri punti in discussione nel Consiglio comunale convocato dal presidente Luigi Travaglini riguardano la viabilità, il verde pubblico e il patrimonio comunale che beneficeranno per circa 80.000 euro della variazione al bilancio di previsione che verrà presentata nel corso della seduta. La manovra finanziaria, di complessivi 355.417,37 euro, prevede l’iscrizione in bilancio di alcuni contributi quali: il fondo statale di equità per il trasporto scolastico alunni disabili (8.778,09 euro), i trasferimenti regionali per il potenziamento della protezione civile (60.000 euro), le risorse per le manifestazioni turistiche (7.500 euro) e per i centri commerciali naturali (34.313,72 euro), il fondo Pnrr per il digitale relativo all’informatizzazione delle procedure Suap e Sue (3.956,47 euro). Inoltre, si prevede di applicare una quota dell’avanzo vincolato (pari a 211.747,31 euro) al finanziamento di lavori su viabilità, verde pubblico, patrimonio comunale e all’integrazione (per 132.907 euro) delle risorse per il progetto Pnrr relativo al ‘Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani’.

Anche in questo consiglio non mancano gli spunti di discussione dettati dalle mozioni e interrogazioni della minoranza. Il consigliere Giuliano Vagnoni (Grottammare c’è) chiede che il Cabaret Amoremio torni a essere uno spettacolo consono alle famiglie con minori: Marco Sprecacè (Grottammare c’è) e Tiziana Stampatori (Fratelli d’Italia) parleranno del degrado in cui versa il cimitero, mentre Jonathan Chiappini (Solidarietà e Partecipazione) ha presentato la mozione ’Catastrofe umanitaria e gravi violazioni del diritto internazionale in atto a Gaza’.

Marcello Iezzi