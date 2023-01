Grottammare cambia look: 14 milioni

L’ha chiamato ’Cantiere Grottammare’ ed è un documento che contiene opere completate e in corso di realizzazione ed opere da avviare, già finanziate ed in attesa di appalto, per oltre 14 milioni di euro. Ci sono poi progetti approvati, pronti per essere finanziati ed un focus sulle scuole. Roba da far invidia a Comuni molto più grandi. E’ il frutto di un lavoro di squadra politica-amministrativa e di un gruppo di tecnici molto affiata. "Un sindaco a fine del secondo mandato di solito decelera – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Manolo Olivieri – Piergallini, invece, ha accelerato. Un grande lavoro di una squadra pronta per le prossime sfide". Alla presentazione, oltre agli amministratori, sono intervenuti gli architetti Liliana Ruffini e Morena Corradetti che, unitamente ai colleghi e collaboratori, hanno svolto un ruolo decisivo. "E’ stato difficile seguire il sindaco in questa galoppata, ma noi ci siamo messi a disposizione – ha affermato il consigliere alle Manutenzioni Bruno Talamenti – Sono la mente dei luoghi di Grottammare ed è stata una bellissima esperienza".

L’assessore al Bilancio e vice sindaco Alessandro Rocchi, ha evidenziato le difficoltà a reperire le risorse: "Molte opere finanziate con fondi Pnrr, ministeriali e regionali hanno avuto bisogno di una quota di compartecipazione del Comune. E’ stata una bella sfida mettere a terra così tante opere. Gli uffici sono in affanno e lo saranno fino al 2026". Vediamo le opere in corso: Rifacimento del lungomare centro (2 milioni di euro), Percorso ciclabile in via Verdi 35.000), Ex Sportland (500.000), Parco Toscanini (470.000), Recupero edificio edilizia popolare paese alto (125.000), Marciapiedi Valtesino (76.000), Piano colonnine elettriche con 27 postazioni, Riqualificazione piazza della stazione ferroviaria (100.000). Ci sono poi i progetti finanziati in attesa di appalto: Manutenzione ponte Tesino sul lungomare (600.000 euro), Pista intercomunale sul Tesino (300.000), Scogliera emersa a nord della foce del Tesino (330.000), Riqualificazione autostazione in via Matteotti (174.000), Riqualificazione palazzo ex Ottaviani paese alto (911.000), Efficientamento energetico sala Kursaal (300.000), Messa in sicurezza statale 16 tratto di fronte alla Fornace (140.000), Bretella Valtesino (500.000), terzo blocco Cimitero (764.000 finanziato dagli acquirenti) e per finire la sistemazione degli spazi del Villaggio della piccola pesca.

Marcello Iezzi