Grottammare, c’è anche Manigrasso

Alessandra Manigrasso, consigliera uscente del Movimento 5 Stelle al comune di Grottammare, sarà la candidata sindaco della lista ’Comunità in movimento per Grottammare’. Una lista che fa riferimento ai 5 Stelle, Associazioni e Comitati cittadini. Sarà un sodalizio che bada all’ascolto, al confronto e alla condivisione, un gruppo di cittadini liberi e pensanti. "Comunità in movimento per Grottammare è nato per individuare insieme ai cittadini azioni e strategie per la nascita di una rete locale di persone che sviluppi e gestisca la città – afferma la Manigrasso – È un progetto di collaborazione inclusivo motivato per la crescita locale. Non lo abbiamo fatto per restare schiacciati in noi stessi, ma aperti anche ad associazioni e realtà civiche vicine. Questa apertura ci ha permesso di formare una lista unica che guarda a vari aspetti. Tra i punti del programma: la proposta di modifica del lungomare per la riduzione del cemento; rimettere mano alla viabilità in modo da snellire il traffico sulla SS16 con una serie di rotatorie, in modo da eliminare gli impianti semaforici non sincronizzati che servono solo a fare multe; rivitalizzare le periferie come la zona Valtesino con servizi fermi al 2018 e zona Ascolani da troppo tempo abbandonata. Serve colmare il distacco; poi la destagionalizzazione del turismo, poiché abbiamo le potenzialità per lavorare oltre i 3 mesi estivi".

Tra i candidati vi è Gian Filippo Straccia, per anni portavoce del comitato cittadino ’Restyling Grottammare’. "Abbiamo ritenuto di condividere esperienze portate avanti da Alessandra Manigrasso in Consiglio comunale perché ha cercato di coniugare le istanze del Movimento 5 Stelle con quelle dei Comitati cittadini, su più argomenti – afferma Straccia – non ultime le proposte di modifiche al progetto del lungomare. Anche altre questioni locali ci hanno visti uniti, come i ritardi di messa in sicurezza sismica della scuola "Speranza" che va avanti da 6 anni e che ha creato una serie di disservizi, come il mancato utilizzo del Parco delle Rimembranze, luogo di aggregazione dei giovani; l’utilizzo della biblioteca comunale e della ludoteca. Ecco voglio chiudere dicendo che se i due principali contendenti avessero messo in campo lo steso impegno di questi giorni nel quinquennio amministrativo, le cose sarebbero andate meglio". Oggi dalle 11 alle 13, in piazza Kursaal i promotori raccoglieranno le firme per la presentazione della lista.

Marcello Iezzi