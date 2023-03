’Grottammare c’è’: Marco Sprecacè nelle piazze

Due appuntamenti per il fine settimana promossi dalla lista ’Grottammare C’è’. Sabato alle 17 in piazza Carducci e domenica alle 11 in piazza Fazzini si terranno i primi due comizi di Marco Sprecacè candidato sindaco del centro destra. A seguire avrà luogo l’inaugurazione della sede elettorale in via Castelfidardo, 52. Sono stati inoltre ufficializzati, dal candidato sindaco Marco Sprecacè, altri 3 coordinatori dei 12 Gruppi di lavoro. A Luigi Valentini, Eleonora Marconi, Marilisa Felicetti, Tiziana Stampatori, Andrea Pizi e Maurizio Pasquali, si aggiungono Catia Guerrieri, architetto, coordinatrice del gruppo Patrimonio, Innovazione tecnologica ed efficientamento e Laura Rosati, studentessa 22enne, coordinatrice del gruppo Politiche Giovanili. Per il gruppo Tutela dell’Ambiente e degli Animali la coordinatrice è Antonella Ciocca, già consigliere comunale di Forza Italia, che intende creare zone riservate agli animali in ogni quartiere e realizzare un vero e proprio cimitero degli animali.