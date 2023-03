’Grottammare c’è’, presentazione ufficiale: "Il coraggio delle idee"

"Grottammare C’è" è il nome della lista civica presentata ufficialmente dal candidato sindaco Marco Sprecacè, presentato qualche settimana fa da esponenti di centro destra (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega). Al centro del logo una nuova alba che si alza sulla città, come ad evocare un nuovo luminoso inizio per Grottammare. "Il nostro è un programma ricco di idee ben definite e soprattutto possibili. Per questo abbiamo scelto come slogan: "Il coraggio delle idee" – afferma Sprecacè - Idee concrete e realizzabili che tengono conto delle reali esigenze espresse dai Grottammaresi. Non cattedrali nel deserto, grandi opere annunciate e mai realizzate, bensì opere di sistemazione dei quartieri, delle strade, dei marciapiedi, per rendere Grottammare accessibile a tutti. Per questo motivo la parola chiave del nostro programma è prossimità, perché crediamo che le esigenze delle persone debbano tornare al centro dell’impegno politico". Il candidato sindaco Marco Sprecacè ha poi presentato altri 3 coordinatori dei 12 gruppi di lavoro del programma elettorale. Dopo Luigi Valentini, Tiziana Stampatori e Andrea Pizi, arrivano altri referenti. Primo piano per Maurizio Pasquali, ex agente di polizia, attuale consigliere di Fratelli d’Italia, sarà il coordinatore del gruppo "Prossimità"; Eleonora Marconi, enologa di fama internazionale, sarà la coordinatrice del gruppo "Sviluppo e Promozione: Turismo, Attività produttive e vivaismo"; Marilisa Felicetti, laureata in Lettere e diplomata al Conservatorio, sarà la coordinatrice del gruppo "Cultura". "Proseguiremo nel recepire le proposte che continueranno ad arrivare dalla comunità, anche attraverso la nuova piattaforma www.marcosprecacesindaco.it - conclude Marco Sprecacè - Le idee dei cittadini sono belle e realizzabili e le porteremo avanti con coraggio".