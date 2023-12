Grottammare celebra gli sposi: 50 coppie nella chiesa di San Pio V

Sono state oltre 50 le coppie di Grottammaresi che nella giornata di Santo Stefano, come da tradizione, hanno risposto all’invito dell’Amministrazione comunale per la festa degli anniversari di nozze. A riceverli sono stati il sindaco Alessandro Rocchi e il presidente del Consiglio comunale Luigi Travaglini. Alle dieci, nella chiesa di San Pio V, il parroco don Federico Pompei ha celebrato la Messa e impartito la benedizione dei Matrimoni, donando a tutti l’immagine di San Giuseppe. A seguire vi è stato il ricevimento nella sala consiliare del Comune, accolti con un buffet offerto dall’amministrazione che ha donato alle coppie una pubblicazione sulla Sacra Giubilare. I due esponenti dell’amministrazione comunale hanno portato i saluti della città. Il sindaco ha ringraziato i partecipanti ed ha esteso gli auguri alle famiglie di tutte le coppie presenti, mentre Luigi Travaglini ha parlato dell’importanza del matrimonio e della famiglia, collante portante della società ed ha invitato tutti a rafforzare questi significati che rischiano di perdersi. Alla manifestazione erano state invitate 57 coppie che durante l’anno hanno festeggiato le nozze d’argento (25 anni di matrimonio), 35 hanno ricordato le nozze d’oro (50 anni), 33 coppie le nozze di smeraldo (55 anni), 21 coppie quelle di diamante (60 anni), 2 coppie le nozze di platino (65 anni) e poi Luca e Caterina, che con i loro 75 anni di matrimonio sono la più ’brillante’ delle 150 coppie grottammaresi che erano attese in sala consiliare, purtroppo, non sono riusciti a presentarsi all’appuntamento.

L’intensa giornata di ieri, che ha visto anche la prima delle tre rappresentazioni del Presepe vivente nel Parco Calise, si è chiusa con il tradizionale concerto della Corale Sisto V, nell’omonima Chiesa.

Marcello Iezzi