Grottammare Ciak, ecco ’Il doppiatore marchigiano’

"Grottammare Ciak: ecco la nuova sfida dell’Artistic Picenum di Grottammare per il 2023". Per la prima volta in scena nella Perla dell’Adriatico il "Doppiatore Marchigiano", duo comico seguitissimo nei canali social attraverso la parodia video dialettale dell’attualità. "Abbiamo scommesso nel coraggio delle nostre idee, cercando di dare una visione nella programmazione, provando con umiltà e determinazione ad intercettare le nuove vie della comunicazione – afferma Valentina Rosati vice presidente del sodalizio - Grottammare Ciak sarà un lavoro day by day; oltre al coinvolgimento degli istituti scolastici grottammaresi, nelle prossime settimane saremo ricevuti a Roma, per svelare un importante partnership nel panorama dello star system italiano. Sarà presente con noi anche un po’ di Grottammare, con volti della nostra comunità uniti ad aziende locali. Durante la serata primaverile, in prima assoluta italiana, proietteremo questo progetto".