Grottammare del Settecento: progetto digitale

La fotografia della Grottammare del Settecento sarà presto visibile a tutti grazie al progetto di digitalizzazione dei catasti conservati nell’Archivio storico. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 25.000 euro nell’ambito dell’Accordo per la Coesione 2021-2027 – Area Cultura, grazie a un progetto di informatizzazione dei registri catastali del XVIII secolo, presentato al bando per la digitalizzazione del patrimonio culturale bibliografico e archivistico. "La digitalizzazione dell’archivio storico offrirà a tutti la possibilità di riscoprire la nostra storia e sentirla parte della vita di oggi – dichiara l’assessore alla Crescita culturale, Lorenzo Rossi –. Mappe e catasti, che uniscono alla precisione dei dati alla bellezza delle riproduzioni contenute nelle carte, saranno presto accessibili alla comunità degli studiosi e presentati al pubblico, con la prospettiva di una futura musealizzazione. È un progetto che permetterà a ciascuno di noi di leggere il passato, riconoscersi nelle sue tracce e rafforzare il senso di appartenenza e di identità con il territorio". L’accesso al finanziamento regionale prevede la compartecipazione del Comune, pari al 20% del costo complessivo del progetto, calcolato in 31.250 euro.