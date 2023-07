Grottammare diventa 'Città dei dossi', 30mila euro per la segnaletica

Se si dovesse dare seguito alle innumerevoli richieste dei residenti, Grottammare diventerebbe la ’Città dei dossi’. Negli ultimi tempi istanze avanzate all’amministrazione comunale arrivano da ogni quartiere. Tutti chiedono maggiore sicurezza attraverso l’installazione di dossi lungo le strade dove abitano: in particolar modo da via San Paterniano, via Cuprense, Piane Tesino zona stadio comunale, ma anche da diverse vie del centro abitato. A Grottammare di dossi rallentatori ve ne sono già diversi e chi ci deve transitare con la propria auto, si lamenta per i possibili danni alle sospensioni. Insomma non è facile prendere una decisione. Sta di fatto che l’amministrazione comunale ha disposto una somma intorno ai 30mila euro, dal proprio bilancio, da destinare alla viabilità e alla segnaletica. Saranno adesso gli organi interessati a pianificare gli interventi da eseguire, in quale via e in che misura, nei diversi quartieri che hanno fatto le loro segnalazioni. Nella segnaletica il Comune ha investito molto negli ultimi anni, sotto la spinta dell’allora consigliere delegato Luigi Travaglini, oggi presidente del Consiglio comunale.