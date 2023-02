"Grottammare, è arrivata l’ora di cambiare"

In vista delle prossime elezioni comunali a Grottammare, il Comitato Cittadino Restyling, presieduto da Gianfilippo Straccia, ha indetto un’assemblea pubblica che si terrà sabato alle 16 nella sala consiliare. Straccia invita i cittadini a partecipare "per tornare protagonisti e non sentirsi rassegnati di fronte alle decisioni prese nel chiuso del Palazzo". Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’incompiuta della scuola Speranza e il parco delle Rimembranze, luogo di divertimento per i ragazzi, di nuovo chiuso; il restyling del lungomare con pini tagliati, cemento a volontà e aiuole ristrette; il sottopasso di via Dante Alighieri che si allaga al primo acquazzone; le periferie, come la Val Tesino, abbandonate al loro destino. "Una città bellissima, che necessita di un’alternativa – scrive Straccia – I cittadini devono partecipare e far sentire la loro voce. Fra pochi mesi si vota e tutto sembra già deciso: la Giunta è stata formata anche con la presenza di chi si sottrarrà al giudizio degli elettori e molti scoraggiati non si recheranno alle urne. Le inefficienze di chi amministra il Comune da 30 anni sono sotto gli occhi di tutti".