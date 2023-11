Grottammare e i suoi talenti

Sabato sera alle ore 21, al Teatro delle Energie di Grottammare andrà in scena lo spettacolo "Llegrotte’s Talent" che vedrà in scena alcune dei talenti grottammaresi, con ospite il comico Alberto Farina direttamente dal programma "only Fun".

Lo spettacolo è stato presentato in Comune con la partecipazione del sindaco Alessandro Rocchi e del vice sindaco e assessore alla cultura e turismo Lorenzo Rossi i quali hanno così commentato l’evento: "Questa è una iniziativa complementare al "Grottammarese dell’anno – hanno affermato Rocchi e Rossi – Nel primo caso si propone un nome che porta lustro al di fuori della città, che promuove l’immagine di Grottammare in Italia e nel mondo, nel caso specifico dello spettacolo in scena sabato, l’associazione Lido degli Aranci, che organizza la manifestazione, premia i talenti locali che nel tempo libero e con tanta passione coltivano l’arte sotto diverse forme e la vogliono restituire alla città e al territorio". E durante l’appuntamento di sabato sera saranno infatti premiati cinque artisti che spaziano in diversi settori: dalla cultura alla musica, al canto, al teatro.

Si tratta di: Christian Rosati, Jonathan Chiappini, Marcello Rosati, Emidio Lucidi e il gruppo Pop Rock "Nuova Generazione" composta dai grottammaresi Natale Santori, Marco Ghezzi, Andrea Santarelli e Natalino Mori, band che negli anni ’70 spopolava tra i giovani di allora con la loro musica.

"Il format Llegrotte’s talent – dicono ancora dall’organizzazione – , rappresenta uno degli appuntamenti di spicco del cartellone cittadino e si assume il ruolo di scoprire ogni anno nuovi talenti, anche diversamente giovani ma tutti con la voglia di mergere e far divertire il pubblico – affermano i vertici della Lido degli Aranci – Sarà una serata tutta da vivere intensamente con buona musica e cabaret!".

Ingresso dal costo di 10 euro, posti numerati.

Per informazioni per le prenotazioni e le prevendite teefonare al 335.6234568 o visitare i canali social ufficiali.

Marcello Iezzi