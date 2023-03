Grottammare e il nuovo sindaco Ecco le prime mosse della politica

Il 14 e 15 maggio i cittadini di Grottammare e Ripatransone dovranno recarsi alle urne per eleggere il nuovo governo cittadino. A Grottammare si gioca ormai a carte scoperte, o quasi, tra centro sinistra e centro destra. Solidarietà e Partecipazione, superato il rischio spaccatura per la ventilata ipotesi di doppia candidatura, quella di Alessandro Rocchi e di Lorenzo Rossi, risolta con la nomina di Rossi alla carica di vice sindaco senza partecipare alla consultazione elettorale, in caso di vittoria del centro sinistra, ora viaggia spedita verso la fase della propaganda elettorale. Sull’altro fronte il candidato sindaco Marco Sprecacè, che ha presentato il logo della sua lista civica "Grottammare c’è" è a buon punto, con una squadra solida che vede in campo tre consiglieri che si ispirano a Fratelli d’Italia, Foza Italia e Lega e con l’innesto di professionisti e professioniste che hanno deciso di mettersi in gioco al fianco di un candidato sindaco molto giovane e che scende in campo con lo slogan "Il coraggio delle idee". Intanto oggi, alle ore 15:30, nel Caffè Carducci si terrà il primo incontro pubblico di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Marco Sprecacè. Il terzo schieramento, per ora ufficializzato, è quello di "Orgoglio Civico" del referente Benito Rossi. "Ci siamo sempre spesi per migliorare le sorti della comunità cittadina – afferma Benito Rossi - e lo faremo anche per le elezioni del comune di Grottammare valorizzando il miglior programma realizzabile". Ora c’è da vedere cosa arriverà sul fronte del Movimento 5 Stelle, con la consigliera Manigrasso che, pur non prendendo in considerazione la propria candidatura a sindaco, vuole conservare ed eventualmente capitalizzare quanto fatto in questi ultimi dieci anni di minoranza a livello di esperienza, di contatto con la gente e di pungolo alla maggioranza. C’è da capire se il Comitato cittadino "Grottammare Restyling" con il suo portavoce Gianfilippo Straccia, deciderà di dare corpo a una lista civica o di restare un movimento libero, una voce critica nel panorama politico grottammarese. C’è da capire il disegno che sta portando avanti Lorenzo Vesperini dopo aver abbandonato i partiti nel 2022, per tornare alle origini, con l’intenzione di coagulare su un unico progetto, i compagni di viaggio che con lui in questi anni hanno condiviso i banchi della minoranza. "Il gruppo "Insieme per Grottammare" si è formato con tanti professionisti e cittadini civici impegnati nei vari campi che hanno condiviso un’idea progettuale per la città senza colori politici – ha affermato Lorenzo Vesperini – L’impegno è di rappresentare un campo largo dove ognuno possa esprimere un progetto sostenibile che porta la città ad essere protagonista. Nonostante il corposo gruppo – conclude Vesperini – si sta dialogando anche con altre realtà". Situazione ancora fluida a Ripatransone, dove ci saranno di sicuro due liste, entrambe civiche, ma l’una di riferimento del centro sinistra, quella del sindaco uscente Alessandro Lucciarini e l’altra di ispirazione più vicina al centro destra, che fa riferimento al capogruppo di "Progetto Paese" Antonio De Angelis. Top secret ancora su tutto il resto.

Marcello Iezzi