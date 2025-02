Grottammare, ecco i fondi per un nuovo museo

L’amministrazione comunale di Grottammare continua a fare progetti per importanti interventi sul territorio, in modo da essere pronti ad intercettare finanziamenti per la loro realizzazione. Nel 2023 il Comune aveva ottenuto un finanziamento del pnrr di oltre 72mila euro dal ‘Fondo concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale’ che gli amministratori hanno in parte già impiegato per la progettazione di lavori come la riqualificazione e la valorizzazione del percorso Santa Lucia-Parcheggio stazione; la riqualificazione e la valorizzazione del percorso di via Sant’Agostino-Porta Marina con restauro di quest’ultima e la riqualificazione del percorso Santa Lucia-Castello – Belvedere. Ora è arrivato anche il progetto per la ristrutturazione del secondo edificio che si trova nella zona nord del Parco Calise, da destinare a museo. L’incarico era stato assegnato al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’architetto Christina Portu e Luigi Marconi con studio a Grottammare. Il valore complessivo dell’opera, una volta finanziata, sarà di 960mila euro. I tecnici della Soprintendenza archeologica di Ascoli Piceno hanno espresso apprezzamento per il progetto.