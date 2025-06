Grottammare, erbacce e incuria: : "Adesso la pulizia straordinaria"

Tenere in ordine una città non è impresa facile per gli amministratori che devono fare i conti con la mancanza di personale e con il bilancio sempre più ‘stretto’. A Grottammare i cittadini si lamentano e se ne fa portavoce il consigliere della minoranza Marco Sprecacè, cui sembrano arrivare sempre più segnalazioni. Questa volta al centro del reportage fotografico c’è il marciapiede situato nei pressi del supermercato ‘Si con te’ tra le due rotatorie. Il passaggio è occupato da folte erbacce, rovi e cespugli di Oleandro che ostacolano il passaggio in sicurezza dei pedoni, poiché si è costretti a scendere dal marciapiede con i rischi che ne conseguono. "Purtroppo, questa non è una situazione isolata – commenta Sprecacè – ma è solo uno degli esempi della mancanza di manutenzione e cura della nostra città. Abbiamo segnalato più volte questa situazione, anche in sede di consiglio comunale, ma nulla è cambiato. Come possiamo pretendere di essere una città accogliente e turistica se non siamo in grado di garantire la sicurezza e la pulizia dei nostri spazi pubblici?".

L’amministrazione comunale ‘risponde’ con un investimento di 25 mila euro per un intervento di manutenzione straordinaria, da affidare ad esterni, poiché il personale a disposizione non riesce a far fronte a tutte le necessità, soprattutto in estate quando le manifestazioni aumentano e a malapena gli operai sono sufficienti per garantire la realizzazione degli eventi. L’incarico è stato affidato alla ditta Eurogarden di Annibali Stefano di Ascoli che eseguirà una serie di interventi di pulizia per un importo di 20.419,80 euro più Iva, che fanno 25mila euro. Come informa l’assessore Bruno Talamonti, saranno sistemate le siepi in alcuni parchi, la scalinata della chiesa di Santa Lucia, marciapiedi come quelli segnalati dai cittadini e anche il bosco di via Cagliata, nella zona del paese alto.

Marcello Iezzi