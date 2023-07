Grottammare festeggia il patrono San Paterniano

Da oggi a lunedì Grottammare torna a festeggiare San Paterniano. Il programma si svolgerà tra piazza Kursaal e la foce del torrente Tesino, dove il giorno della ricorrenza, lunedì, alle 12, avverrà l’accensione di mortaretti e fuochi diurni per salutare il patrono protettore della città. Quest’anno, il mercato di San Paterniano, a Grottammare, si arricchisce del servizio navetta. I visitatori potranno lasciare l’auto nel parcheggio scambiatore del Tesino Village e in pochi minuti essere accompagnati in centro da una navetta gratuita. "È una novità che tengo a sperimentare – afferma la consigliera delegata al commercio e alle attività produttive, Cristina Baldoni –. È un servizio che risponde all’esigenza dei visitatori, senza pensieri per il parcheggio, godendo del servizio messo a disposizione dalla collaborazione con la Start". Rimane attivo il parcheggio del piazzale stazione per chi proviene da nord e quello del Tesino Village, dietro al residence le Terrazze, può essere fruito dai visitatori della vallata e di San Benedetto. Gli orari del servizio vanno dalle 18.30 all’una di oggi, di domani e dopodomani.