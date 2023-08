Grottammare festeggia la bandiera blu

Domani a Grottammare andrà in scena la Festa della Bandiera Blu con sbandieratori e giochi di luce a cura di ’Polo. Mercanti sulla via della seta’, nell’ambito dell’iniziativa ’Nel Blu di Grottammare’ organizzata dall’Amministrazione comunale per festeggiare l’assegnazione della 25esima Bandiera Blu FEE. La manifestazione si terrà in piazza Kursaal con inizio alle ore 21.30. "Dopo tanti anni – dichiara l’assessore alla Sostenibilità ambientale e Salute Alessandra Biocca – a molti potrà sembrare che l’ottenimento della Bandiera Blu, che Grottammare registra ininterrottamente dal 1999, sia un risultato scontato. Non è affatto così: esso è il frutto di un costante lavoro dell’Amministrazione Comunale e dei cittadini che con il loro quotidiano impegno fanno sì che questo importante riconoscimento della Bandiera Blu continui a sventolare sulle nostre spiagge ed in generale sulla nostra bella città".