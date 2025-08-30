Grottammare, il borgo che cresce. Ma pochi parcheggi per chi lo visita

Dal 1° settembre al 31 ottobre residenti, domiciliati e operatori economici del paese alto di Grottammare, potranno presentare domanda per ottenere l’abbonamento o il tagliando gratuito di parcheggio nei posteggi riservati di via Palmaroli, utilizzabili per tutto il 2026. Le istruzioni per formalizzare le richieste sono disponibili sul sito istituzionale, sezione del Comune alla voce ‘Servizi-Patrimonio’.

Le opzioni di parcheggio prevedono una soluzione a pagamento con posteggio numerato riservato e una gratuita con posteggio libero. Nel primo caso, si tratta di un abbonamento annuale che riguarda 25 stalli caratterizzati da segnaletica orizzontale (strisce gialle); i costi variano da 100 euro per i residenti a 125 per i domiciliati e gli operatori economici. È ammesso un solo abbonamento per stallo numerato per nucleo familiare o operatore economico.

Nel secondo caso, i posteggi ricadono in un’area riservata ai soli residenti nella Ztl, identificata da segnaletica verticale e per la quale è necessario il rilascio di un tagliando di sosta sempre annuale, ma gratuito.

Il problema però è un altro: la mancanza di parcheggi per i visitatori e soprattutto per i clienti delle numerose attività ristorative che sono fiorite negli ultimi anni. Da borgo disabitato e morente, a uno dei Borghi più Belli d’Italia, con ristoranti, bar, vinerie, B&B e con oltre 150 tra residenti e domiciliati, è stato un passo importante.

"Solo la mia attività fa oltre 200 coperti ogni sera – afferma un ristoratore – significa circa 100 auto. Non conosco i numeri degli altri colleghi, ma ogni volta riceviamo lamentele per i parcheggi. Servono altri spazi, vanno progettate altre aree altrimenti non si riesce a crescere. Questo è un luogo meraviglioso e noi lavoriamo offrendo qualità e servizi, ma sarà determinante avere parcheggi e migliorare la viabilità."

Marcello Iezzi