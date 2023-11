Grottammare illuminata per le feste dal 26 novembre

Anche quest’anno la città di Grottammare si illuminerà a festa in occasione del Natale. Le luminarie saranno accese dal 26 novembre al 7 di gennaio 2024. La giunta ha avviato una gara per l’appalto ed ha anche stabilito le caratteristiche che dovranno avere, fornendo uno specifico elenco degli addobbi da installare nelle vie e nelle piazze cittadine. In piazza Fazzini ci dovranno essere lampadine pendenti ad effetto cielo stellato con strutture a pacco regalo; in corso Mazzini, pacchi regalo bidimensionali e soggetti tridimensionali in piazza dell’Angioletto; in piazza Kursaal lampadari e sfere di diverse misure e, probabilmente, sarà rimontato il Dreamworld, il grande mappamondo del 43° Parallelo; in piazza Peretti lampadine pendenti ad effetto cielo stellato e addobbo piante di arancio; in piazza Madonna della Speranza, tetto di luci con soggetti vari; in piazza della Stazione ci dovranno essere tre archi e addobbo dei tronchi delle palme e soggetti a terra sulle aiuole; in piazza Gran Madre di Dio un ventaglio di luci con altri soggetti; in piazza Carducci, albero tridimensionale di 9 metri e fiocchi di neve, più 4 archi in via Alighieri; sulla Ss16 fusti di 4 pini e 2 pale e a Tesino Village 4 archi.