Grottammare in vetrina col Fai. Giornate di Primavera speciali

Grazie al Fai di San Benedetto, sabato e domenica prossimi alcuni importanti luoghi d’arte e di cultura della città di Grottammare potranno essere liberamente visitati. Sono attese centinaia di persone che già hanno prenotato la loro presenza. Sono 270 gli studenti ciceroni degli Istituti superiori di San Benedetto, Grottammare e Ripatransone pronti a guidare i visitatori insieme ai volontari del gruppo Fai di San Benedetto. La responsabile, Lilli Adele Gabrielli, in un’affollata conferenza stampa che ha visto la presenza di numerosi ospiti che si sono adoperati per concretare il progetto, compresa l’associazione Paese alto, membri della curia e di titolari di ville e parchi privati che saranno aperti per l’occasione, ha presentato il programma delle visite. Saranno aperte; la Chiesa di San Giovanni Battista, la chiesa di Santa Lucia, il giardino di Villa Sgariglia, il parco di Villa Fazzini e il teatro dell’Arancio per ammirare i meccanismi dello storico orologio di piazza Peretti. "Saranno 750 i luoghi aperti in Italia in occasione delle Giornate Fai di primavera. Alcune di queste meraviglie le faremo vedere a Grottammare – ha affermato Lilli Gabrielli–. La Perla dell’Adriatico lo merita essendo tra le più belle località del centro Italia. Tra i luoghi di pregio, sicuramente vi è la chiesa di Santa Lucia che riapre al pubblico dopo i danni subiti dal terremoto del 2016, grazie all’opera di pulizia svolta dall’associazione Paese alto e di alcuni nostri volontari".

Il parroco don Federico Pompei ha evidenziato come le attività di messa in sicurezza e di restauro della Chiesa siano state rese possibili con l’8 per mille della chiesa cattolica e il contributo della Regione Marche. Le aperture saranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 di sabato e domenica, mentre villa Fazzini sarà aperta solo domenica orario unico, 10 - 18,30. Per villa Sgariglia vi sarà un bus navetta dal parcheggio del centro commerciale L’Orologio. La professoressa Silvana Girolamo, responsabile Fai per le scuole, ha tenuto a ringraziare dirigenti e docenti delle scuole aderenti, tutti gli alunni, i volontari della Cri e quanti si sono messi a disposizione per la riuscita del programma. Il sindaco Alessandro Rocchi ha ringraziato il Fai di San Benedetto per questa opportunità data alla città. L’assessore alla cultura Lorenzo Rossi ha avvicinato l’iniziativa all’apertura della stagione estiva ed ha evidenziato la bella collaborazione con il Fai di San Benedetto. Marcello Iezzi