Grottammare, la prima pro loco nata grazie al Lido degli aranci

E’ stata ufficializzata ieri la nascita della prima Pro Loco di Grottammare e a realizzarla è stata l’associazione ‘Lido degli Aranci’. "Dopo trent’anni di attività abbiamo deciso di crescere e di andare oltre i discorsi dell’intrattenimento come il Cabaret e il Teatro – ha affermato il presidente Alessandro Ciarrocchi –. Abbiamo pensato fosse arrivato il momento giusto per fare questo passo". In effetti l’idea frullava da anni e già erano iniziate le prime sperimentazioni con il punto informativo in piazza kursaal. Lo precisa anche Rosina Bruni, portavoce e segretaria dell’Associazione: "Si concretizza un progetto che avevamo in animo da tanti anni e ora ci siamo arrivati attraverso un iter iniziato concretamente lo scorso mese di ottobre, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale". Alla presentazione ha partecipato anche Marco Silla presidente di UNPLI Marche che si è messo a disposizione per fare qualcosa di diverso per coinvolgere i giovani, il territorio e la comunità. "Questa novità lega l’associazione Lido degli Aranci ancor di più alla dimensione grottammarese, - ha affermato l’assessore Massimo Rossi – Si tratta di un secondo punto di informazione che si affianca allo IAT presso il palazzo Kursaal, ma sarà molto di più, poiché oltre all’informazione turistica saranno promosse le attività e le iniziative che si susseguono sul territorio di Grottammare". Il servizio sarà attivo all’interno della biblioteca comunale e svolto in stretta connessione con l’UNPLI Marche coinvolgendo giovani collaboratori. La Pro Loco sarà operativa già dal prossimo fine settimana, aperta tutti i giorni con orari integrati con quelli del centro informazioni del Kursaal. Tra gli obiettivi principali c’è anche l’inclusione dei giovani in progetti come il servizio civile, favorendo un coinvolgimento attivo e formativo.

Marcello Iezzi