Grottammare, la squadra di Rocchi

Nel segno della continuità il governo cittadino di Grottammare dopo il voto del 14 e 15 maggio. Tutto come ampiamente previsto, i primi eletti delle due liste a sostegno a Rocchi sono stati tutti gli assessori uscenti, con l’unica "novità", si fa per dire, l’ingresso di Bruno Talamonti, primo degli eletti della lista "Città in movimento" che, in continuità con il lavoro svolto nei 5 anni precedenti come consigliere delegato alle manutenzioni e responsabile della Protezione civile, assume l’incarico alla Cura del territorio e alla Sicurezza. In tempi rapidi il sindaco Alessandro Rocchi, ha nominato la Giunta tenendo conto dei risultati elettorali e della capacità ed esperienza di ciascuno di loro: Lorenzo Rossi vice sindaco, crescita culturale e accoglienza turistica; Manolo Olivieri resta alle Opere Pubbliche; Monica Pomili resta all’inclusione sociale; Alessandra Biocca, resta alla Sostenibilità ambientale, alla Salute e Pianificazione del territorio"; di Bruno Talamonti abbiamo già detto. "Per la presidenza del Consiglio – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – in consiglio proporrò Luigi Travaglini che è stato il primo degli eletti. Ho scelto una squadra con esperienza e nella seconda parte del mandato faremo una verifica con l’intenzione di far fare esperienza ad altri possibili amministratori del futuro". In buona sostanza si è pensato a una staffetta.

Il sindaco ha tenuto per se le deleghe al Bilancio, al Personale, alla Polizia municipale, alle Attività produttive e alla Comunicazione. Durante il prossimo Consiglio saranno assegnate le deleghe anche ai consiglieri. Tutti gli Assessori hanno ringraziato il sindaco per la fiducia. "Sarò subito operativo – ha affermato Lorenzo Rossi – Avrò una piccola unità operativa, quella della Cultura, una sfida nuova, complessa e interessante". Soddisfatta di poter continuare il suo lavoro condotto per 5 anni, anche Alessandra Biocca, che ha ricordato i risultati ottenuti e la volontà di volerli confermare dalla Bandiera Blu a quella delle Spighe verdi passando per la bandiera gialla delle piste ciclabili. "I progetti iniziati saranno completati entro questo mandato – ha affermato Manolo Olivieri, a iniziare della sistemazione dei locali di via Firenze per consentire la ristrutturazione delle scuole di via Ischia e via Marche". Monica Pomili sta portando avanti la sistemazione della spiaggia accessibile, mentre Bruno Talamonti è già proiettato a migliorare l’accoglienza della città.

Marcello Iezzi