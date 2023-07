Grottammare, l'Academy Liszt Music Art chiede un piccolo museo in onore di Liszt

L’Academy Liszt Music Art di Grottammare, in vista dei 40 anni di fondazione che ricorrono il prossimo anno, pensa già alle iniziative da mettere in campo. Come prima idea chiede all’Amministrazione comunale la realizzazione di un piccolo museo dedicato al musicista e compositore ungherese, rendendo pubblica la lettera che Liszt scrisse durante la sua permanenza a Grottammare nel 1868, a cavallo di luglio ed agosto, per sei settimane, definendo la località con commoventi parole: "L’azzurro mare, gli ameni colli verdeggianti, la dolcezza del clima e il profumo dei fiori e degli aranci formano una poesia pari alla celeste armonia dei suoni. Le mie sei settimane trascorse a Grottammare resteranno uno dei migliori e più dolci ricordi della mia vita". La lettera originale è conservata nell’archivio comunale e l’Associazione chiede di mettere una teca con la lettera per il periodo estivo nel centro storico nel teatro dell’Arancio, ora punto informativo del Comune. "Stiamo organizzando concerti sul territorio con musicisti di livello internazionale – afferma la presidente Graziella Castelletti – Dopo il periodo estivo i concerti saranno a ingresso gratuito per coinvolgere tante persone".