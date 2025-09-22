Grottammare, malore a riva mentre passeggia. Muore turista

Grottammare (Ascoli Piceno), 22 settembre 2025 – Tragedia nel mare antistante allo stabilimento balneare Nord Est di Grottammare, ai confini con il territorio di San Benedetto. La villeggiante Annie Doriguzzi di 73 anni, residente a Belluno, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16,30, mentre stava camminando in acqua a poca distanza dalla battigia.

Secondo una prima ricostruzione la donna potrebbe essere stata colta da malore e accasciandosi è finita con il volto riverso nel mare inalando acqua nei polmoni. Quando i bagnanti vicini si sono accorti del corpo della donna che galleggiava, l’hanno portata a terra, dove sono iniziate subito le manovre di rianimazione praticate da personale medico di rianimazione, che si trovava in spiaggia e che ha anche impiegato il defibrillatore portatile in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della potes inviato dal 118.

I sanitari hanno fatto il possibile per salvarle la vita, con massaggio cardiaco, defibrillatore e infusione di farmaci, ma il cuore non ne ha voluto sapere di riprendere a battere. Non si esclude che la donna possa essere rimasta senza soccorso per qualche minuto prima che qualcuno si accorgesse di quanto stava accedendo. In questo periodo non vi è più il servizio di salvataggio sulle spiagge e su tutti gli chalet sventola la bandiera rossa, con possibilità di fare elioterapia. La vittima è rimasta a lungo senza essere identificata poiché non aveva documenti ed alloggiava in un appartamento privato, da sola. Il telefono cellulare trovato sotto l’ombrellone ha dato un indirizzo ai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della capitaneria di porto che si occupano del caso. La salma è stata portata all’obitorio di San Benedetto. Si tratta del terzo decesso in mare. A giugno a San Benedetto, a seguito di malori in acqua, erano deceduti due villeggianti 89 e 92 anni rispettivamente di Roma e Brescia.