Grottammare, Manutenzione Ufficio Comune in Ritardo, Elenco dei Lavori da Fare

Ci scrive un cittadino e fa l’elenco delle manutenzioni da eseguire nel quartiere Bellosguardo Sgariglia, ai confini con San Benedetto. "A pochi mesi dal voto il nuovo sindaco di Grottammare sembra non riuscire a far funzionare l’ufficio manutenzione del suo Comune. Uno dei membri del comitato di quartiere Bello Sguardo Sgariglia, dovrebbe dimettersi. L’abbandono e la poca attenzione per l’ambiente creano disagi a chi vuole usufruire di spazi pubblici. Vi segnaliamo l’elenco della manutenzione da fare: balaustre di legno in via Firenze rotte nella zona sopra all’opera dipinta dall’artista Gentili; palo della luce di via Bologna storto, piante mancanti via Bologna, pali della segnaletica privi di cartelli, incuria campetto via Napoli. Ci fermiamo qui ma basta spostarsi a pochi passi della piazza Carducci dove mancano delle piante da tempo".