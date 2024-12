Grottammare, marciapiedi da rifare

A Grottammare scatta la sistemazione dei marciapiedi in varie zone della città, poiché nel tempo sono diventati pericolosi per i pedoni. Un problema che riguarda tante città, non solo Grottammare e che dovrebbe essere affrontato periodicamente dai Comuni per evitare disagi ai passanti. Spesso, infatti, la raccomandazione a non spostarsi con le auto nei centri abitati, non vanno di pari passo con i servizi offerti ai cittadini. Gli amministratori hanno dato mandato al servizio manutenzioni di predisporre i progetti che devono prevedere la demolizione della pavimentazione esistente e del suo sottofondo con la successiva ricostruzione. I tratti di marciapiedi interessati dai lavori si trovano in via Manzoni, via Michelangelo, Leonardo Da Vinci e Crivelli, via Galilei, Garibaldi e Dei Piceni, via Leoncavallo, Mascagni, Ballestra, via Laureati e Cairoli. La gettata di calcestruzzo, rinforzata da rete elettrosaldata, avrà un’altezza di 15 centimetri, cui farà seguito la colorazione della superficie. Il Comune ha disposto 30mila euro Iva compresa.