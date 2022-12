Grottammare punta sul Presepe Mostre e tombolate: la guida

In questi giorni un po’ ovunque ci si prepara ad abbandonare il 2022 con una serie di iniziative proposte dai Comuni e dalle associazioni. La città di Grottammare è particolarmente concentrata sul Presepe vivente, organizzato dall’omonima associazione del presidente Fabrizio Rosati. Dopo il successo ottenuto nella prima rappresentazione di lunedì, ora si attende il bis per il primo dell’anno e il giorno dell’Epifania, ore 17, quando sono attesi anche alcuni pullman di visitatori che arrivano da fuori regione. La nuova dislocazione nel parco ’Daniela Calise’ è piaciuta, anche se priva dell’atmosfera delle cantine del vecchio incasato. A Monteprandone, venerdì 30, in piazza dell’Unità a Centobuchi, andrà in scena lo spettacolo ’Anteprima Capodanno’, la tombola musicale con Luca Sestili, inizio alle 21. Per l’occasione sarà aperto il mercatino delle Botteghe del paese, Dance Music con Demis dj e a mezzanotte lo spettacolo di fuochi d’artificio a cura della Pirotecnica Santa Chiara. Aperti: la 27ª Mostra Nazionale di Arte Presepiale a cura di Segui La Cometa e il Museo Civico Libreria dei Codici San Giacomo della Marca nel borgo di Monteprandone fino all’8 gennaio dalle 15.30 alle 19.30 (tutti i giorni). A Cupra Marittima, dopo le iniziative dei giorni scorsi, i bambini dovranno attendere il 6 gennaio, quando alle 16,30 sarà aperto il Villaggio della Befana con animazione delle Befanine, spettacolo di arte e giocoleria ed il corso di equilibrismo per bambini. Saranno aperti gli stand per grandi e piccini con maritozzi farciti alla crema di nocciola e bevande calde. Alle 17 avrà luogo l’estrazione della Lotteria di Natale dei Commercianti cuprensi. A Massignano, dopo la presentazione del racconto autobiografico ’Nascere’ di Emilia Ciarrocchi, domani alle 18, venerdì 30 nella sala Consiliare si terrà la Tombola per bambini, mentre mercoledì 4, ore 17, andrà in scena ’Mettiamoci in gioco’ ... un pomeriggio con giochi da tavola per grandi e bambini, giovedì 5 arriva la Befana con l’intrattenimento di Mago Alex. Ad Acquaviva, venerdì 30 alle 15, si avrà ’Acquaviva Segreta’, una passeggiata itinerante nel centro storico per andare alla scoperta degli angoli più nascosti di Acquaviva, grazie all’Assessorato al Turismo e Cultura e alla Regione Marche nell’ambito del progetto ’Gran Tour della Cultura 20222023’.

Marcello Iezzi