Grottammare, ripianato il bilancio

Nell’ultimo Consiglio comunale dell’era Piergallini, iniziata nel 2013, il primo cittadino ha riepilogato il lavoro svolto dall’assise negli ultimi 5 anni, evidenziando lo spirito collaborativo che ha sempre animato il consesso, con il 62% delle mozioni che hanno ottenuto il voto unitario. Nel momento dei saluti Enrico Piergallini ha preso a prestito dal poeta e scrittore Tonino Guerra il messaggio al sindaco del futuro, tratto dai "sette messaggi al sindaco del mio paese". A proposito dei punti all’ordine del giorno, il Consiglio comunale ha affrontato e approvato l’aggiornamento dei regolamenti dell’Imposta di soggiorno e della Tari per adeguarli a nuove norme statali. La Tassa rifiuti ha impegnato l’assise anche nel punto successivo: sono state approvate senza variazioni di aliquota le tariffe 2023 e confermate pure le scadenze di pagamento (prima rata 30 settembre, seconda rata 31 ottobre, terza rata 2 dicembre, rata unica 2 dicembre).

I lavori si sono poi terminati con la presentazione della gestione finanziaria dell’anno 2022, che, rispetto alle previsioni, ha contribuito a migliorare il risultato complessivo di 2.991.224,01 euro, pertanto, l’avanzo di amministrazione dell’ente è di 8.434.413,95 euro. Di questi, 5.331.242,71 euro dovranno essere accantonati per rischi e passività potenziali futuri, tra cui la quota più rilevante è costituita dal fondo crediti di dubbia esigibilità di 4.160.425,56 euro, 1.990.947,65 euro sono somme derivanti da finanziamenti vari da destinare a specifiche spese e 857.670,88 euro confluiranno nell’avanzo destinato a spese di investimento.

Al netto di questi accantonamenti, il risultato di amministrazione è di 254.552,71 euro. Ciò dimostra che l’ente ha ripianato completamente il disavanzo tecnico scaturito nel 2015 dal cambio di contabilità degli enti locali, in anticipo rispetto al termine di 30 anni concesso dalla norma (la scadenza era fissata al 2044). Il saldo cassa al 31 dicembre 2022 è di 7.627.076,3 euro. Si può inoltre aggiungere che, in media, il comune di Grottammare ha saldato con anticipo di una settimana i propri debiti di cassa: l’indicatore dei tempi di pagamento segnala per il 2022 che il calcolo medio sulle scadenze è di -7 giorni, come risulta dal portale della Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda l’indebitamento, la percentuale è risultata del 3%, ben al di sotto del massimo consentito per legge dell’8%.

Marcello Iezzi