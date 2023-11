Grottammare tra i gioielli delle Marche. Il libro di Christina Assouad ed Eliana Enne

La città di Grottammare è inserita nel secondo volume della collana di pubblicazioni destinate a promuovere il patrimonio storico-culturale della regione Marche partendo da ’sotto’ e dunque esplorando grotte e ipogei misteriosi e portando alla luce tesori nascosti, proseguendo poi in superficie attraversando località costiere, lidi e riserve naturali. Ognuno dei siti è stato visitato dalle autrici e curatrici dell’opera Christina Assouad ed Eliana Enne, con l’assistenza di studiosi, operatori di beni culturali, guide turistiche di comprovata esperienza, speleologi, tutte eccellenze marchigiane. La presentazione ci sarà oggi pomeriggio alle 18,30 in sala Consiliare. Dialogherà con le autrici, Sabrina Galli. Ogni capitolo del libro è corredato da fotografie di alta qualità o da illustrazioni, in entrambi i casi opere di artisti marchigiani, e completato da apposito QRcode attraverso cui il lettore potrà accedere a ulteriori informazioni.