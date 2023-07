Grottammare, Unanimità sulla Mozione sulle Comunità Energetiche

Approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio di Grottammare, la mozione sulle Comunità Energetiche presentata dal capogruppo di "Grottammare Città Unica" Lorenzo Vesperini. Nel documento il comune si impegna nell’attivare e sostenere i progetti di partenariato pubblicoprivato, con l’obiettivo di ottimizzare i fabbisogni energetici, realizzando un piano programmatico per lo sviluppo diffuso delle Comunità energetiche Rinnovabili di quartiere, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile della città. "Durante la seduta consiliare importanti risposte abbiamo ottenuto sulla costruzione dei loculi del civico cimitero e un futuro piano regolatore cimiteriale per meglio sviluppareorganizzare l’area e la gestione delle opere – afferma Vesperini –. Sul dissesto idrogeologico in via San Marco si prevede un intervento capillare sul controllo del sottosuolo dopo lo sprofondamento della strada pubblica al fine di ripristinare la sicurezza e la sua agibilità. Molto c’è da fare ma la condivisione e il lavoro consiliare svolto da Grottammare Città Unica insieme al gruppo Solidarietà e Partecipazione-Città in Movimento, messe in campo sono di buon auspicio per la crescita della città".