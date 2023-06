Grottammare, variazione di bilancio con i fondi in più in arrivo col Pnrr

Martedì 27 giugno, alle 17,30, si riunirà il consiglio comunale di Grottammare con 14 punti all’ordine del giorno. Intanto sono in corso le prime sessioni di lavoro delle commissioni consiliari costituitesi dopo l’insediamento del Consiglio. Nel corso della seduta sarà illustrata, per l’approvazione, la destinazione dell’avanzo di Amministrazione 2022, ma prima i consiglieri dovranno ratificare la delibera di Giunta comunale con la quale è stato variato urgentemente il bilancio di previsione, per iscrivere maggiori contributi ottenuti per alcuni interventi finanziati dal Pnrr. L’incremento del finanziamento è pari al 10% del fondo Pnrr già assegnato all’ente. La mozione contenente la proposta di una campagna per l’approvazione di due leggi d’iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti Comunità energetiche, aprirà la trattazione dei punti all’ordine. L’intervento è promosso dal gruppo consiliare Movimento Solidarietà e Partecipazione. Sulle comunità energetiche rinnovabili di quartiere verte invece l’altra mozione presentata dal gruppo Grottammare Città Unica per la realizzazione di un Piano programmatico. Fanno parte dell’ordine del giorno diverse interrogazioni, presentate dal gruppo Grottammare Città Unica e dal gruppo Grottammare c’è. In attesa dell’indirizzo del Consiglio di Grottammare c’è anche il bilancio di esercizio 2022 del Ciip spa. Seguirà la proposta di adesione alla Stazione Unica appaltante della Regione Marche (Suam). La scadenza del Superbonus 110 fissata alla fine dell’anno riporta in Consiglio il Regolamento edilizio comunale, relativamente all’occupazione di suolo pubblico dei cantieri edili. Arriva in Consiglio anche l’aggiornamento del Piano comunale per l’installazione di impianti di tele-radiocomunicazione per la transizione al 5G. ma. ie.