Grottammarese dell’anno Festa grande a teatro

Il Teatro delle Energie pieno in ogni ordine di posto per assistere al concerto dei Nomadi e per la consegna del premio "Grottammarese dell’anno" al fumettista Michael Rocchetti, in arte Maicol e Mirco, nell’ambito dello spettacolo "Una rotonda sul mare", promossa dall’associazione Lido degli Aranci. Emozioni fortissime vissute da tutto il pubblico, ma anche dallo staff, che mai avrebbe pensato di portare in un teatro di 400 posti altrettanti spettatori: "Possibile, grazie all’esperienza e alla tenacia della Lido degli Aranci" hanno detto il sindaco Enrico Piergallini e il presidente del Lido, Alessandro Ciarrocchi. La serata è iniziata con il premio alle due bimbe nate a Grottammare nel 2022 Annabel e Vittoria. Un disegno a china di Rosina Bruni consegnato ai genitori dal vice sindaco Alessandro Rocchi e da Valter Assenti. A seguire il Premio del Grottammarese dell’Anno 2022 a Michael Rocchetti, per mano dei membri della Lido, con Tullio Luciani ideatore del premio. Michael ha ricevuto in premio un quadro dell’artista grottammarese Alberto Ottaviani. Sabato al Teatro delle Energie la prima delle otto serate della rassegna di teatro amatoriale "Commedie Nostre".