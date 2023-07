Grottazzolina torna nel Medioevo Guerra, magia, spettacoli e sfide Vanno in scena ‘I Giorni di Azzolino’

La rievocazione storica ‘I Giorni di Azzolino’, celebra quest’anno la sua 25esima edizione e l’Ente rievocazione in collaborazione con il Comune, ha allestito un ricchissimo programma con oltre 300 figuranti e delegazioni storiche che arriveranno da tutta Italia e dai comuni limitrofi. E’ stato presentato ieri nella sala consiliare il cartellone che per circa una settimana trasformerà il centro storico di Grottazzolina in un cofanetto di storia, cultura, musica e divertimento adatto a tutti i gusti, come hanno annunciato Alberto Antognozzi e Giorgio Litantrace, rispettivamente sindaco e vice di Grottazzolina, Bernardo Bacalini presidente dell’Ente rievocazione e Sante Buratti. "Per noi questa è una data importante – commenta Bernardo Bacalini – festeggiare 25 anni di attività per una manifestazione rappresenta un traguardo importante e abbiamo allestito un cartellone molto bello, articolato e avvincente. In prima luogo ospiteremo 107 figuranti in rappresentanza delle delegazioni storiche di Este, Ferrara, Mestrino, Camposanpiero e Varpalota (Ungheria), a cui si aggiungeranno i cortei storici di Fermo, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano oltre avviamento ai nostri, il corteo in totale conterà circa 300 figuranti. Abbiamo mantenuto la matrice della manifestazione con le osterie aperte, spettacoli medioevali con il fuoco, la ricostruzione storica della battaglia per la conquista della città, la giostra del Monaco, il Torneo di arco storico il mercatino medioevale. Ma ci sono anche delle novità come la Rua del Mistero dedicato alla magia di Camelot".

Il programma in realtà è stato articolato in tre eventi consecutivi: il 29 e 30 luglio si terrà nel centro storico il ‘Marche Irish Festival’, con piatti tipici, birre, whisky irlandesi e concerti di musica celtica. Durante la manifestazione dal 29 luglio al 7 agosto sarà aperta la mostra dedicati ai Piceni. Il 2 e 3 agosto si terrà ‘Colto Medioevo’ con un concerto di musica antica nella chiesa del Santissimo Sacramento, e una serie di iniziative dedicate alla riscoperta delle origini dei Piceni. Infine dal 5 al 7 agosto si terrà la rivocazione storica de ‘I Giorni di Azzolino’ nata per raccontare la presa della città allora chiamata Gripta Canonicorum’ Da parte di Azzo VII d’Este avvenuta nel 1225 poi divenuta Gruptae Azzolini. "Siamo orgogliosi di questa manifestazione – spiega Alberto Antognozzi – che rappresenta uno straordinario veicolo di promozione per il territorio e di reciproco scambio culturale con le città del Consorzio estense. Come Amministrazione siamo impegnati a agevolare le attività e favorire il supporto logistico coma la sicurezza e bus navetta che collegheranno il centro storico alle aree di parcheggio".

Alessio Carassai