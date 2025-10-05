Gruppo donne di Noi Moderati,. Taglieri lascia

Alessandra Taglieri lascia la presidenza del Gruppo Donne del partito Noi Moderati. "Le mie dimissioni – scrive in una nota : non hanno nulla a che fare con dinamiche personali né con risultati elettorali: ho sempre interpretato il mio ruolo con spirito di servizio, con la volontà di dare voce e spazio alle donne all’interno di un progetto politico che pensavo potesse realmente valorizzare il contributo femminile, anche nei ruoli decisionali. Ringrazio per l’opportunità che mi è stata data – continua –. In questi anni ho lavorato con determinazione per costruire una rete, per dare un’identità forte e propositiva al nostro gruppo. Ma nel tempo ho capito, con dispiacere, che non ci sono le condizioni per portare avanti questo percorso con coerenza, efficacia e autonomia. Le parole contano, ma senza atti concreti restano slogan. Ho accettato questo incarico con entusiasmo, motivata dal desiderio di contribuire alla costruzione di un’area politica moderata, inclusiva e realmente attenta al merito. Ma oggi sento il dovere di fare un passo indietro, per rispetto verso me stessa, verso le donne che hanno creduto in questo progetto e verso un’idea di politica che non può ridursi a forma, senza sostanza. Non è una resa, ma un atto di responsabilità. Non resto ferma nell’immobilismo. Scelgo di continuare a impegnarmi altrove, in contesti dove contino davvero il lavoro, le idee, la partecipazione. Dove le donne non siano solo comparse, ma protagoniste. Credo ancora nel valore di una casa comune dei moderati, fondata su principi popolari, liberali e riformisti. Ma questa casa va costruita con coraggio, visione e coerenza – la conclusione –. E oggi, per me, Noi Moderati non rappresenta più questo percorso".