Guardia di Finanza, avvicendamento al vertice. Benito Addolorato nuovo comandante

Il tenente colonnello Benito Addolorato ha assunto l’incarico di comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ascoli, subentrando al colonnello Vincenzo Tartaglia, che lascia il servizio dopo 38 anni di onorata carriera e dedizione al Corpo. In occasione dell’insediamento, il comandante provinciale di Ascoli, colonnello Gianfranco Lucignano, ha rivolto un caloroso augurio al nuovo comandante, esprimendo nel contempo profonda gratitudine a Tartaglia per l’importante contributo professionale fornito nel corso del suo mandato. "Un momento di grande importanza – ha sottolineato Lucignano – che segna una continuità nell’impegno alla guida di uno dei Reparti più rilevanti delle Marche per la tutela della legalità economica a beneficio di cittadini e imprese".

Il nuovo comandante Addolorato ha 40 anni, è originario della provincia di Trapani ma romano d’adozione. Laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria presso l’Accademia della Guardia di Finanza, proviene dal Gruppo di Fermo, dove ha ricoperto il medesimo incarico. Dal 2004 ha maturato un’importante esperienza alla guida di diversi Reparti territoriali nelle province di Napoli, Catanzaro, Viterbo e Fermo, conseguendo brillanti risultati operativi, tra cui sequestri di ingenti capitali e beni immobili illecitamente acquisiti.