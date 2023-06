Guardia di Finanza di Ascoli, 5.714 interventi ispettivi e 366 indagini per contrastare illeciti e criminalità

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza di Ascoli ha eseguito 5.714 interventi ispettivi e 366 indagini per contrastare sia gli illeciti che le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati individuati 87 evasori totali nei settori dei collaboratori domestici, commercio degli autoveicoli, ristorazione, confezione abbigliamento) mentre in ambito gius-lavoristico 18 lavoratori in "nero" o irregolari. Scoperti, inoltre, un caso di evasione fiscale internazionale, riconducibile ad una stabile organizzazione che ha manipolato i prezzi di trasferimento per occultare capitali all’estero. I soggetti denunciati per reati tributari sono 77, di cui 2 tratti in arresto. Il valore dei beni quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali è di oltre 58 milioni di euro di base imponibile netta e maggiore imposta Iva per oltre 14,5 milioni di euro. Sono state avanzate 14 proposte di cessazione della partita Iva nei confronti di soggetti economici connotati da pericolosità fiscale. Sono stati effettuati 38 controlli contro il gioco illegale che hanno permesso di verbalizzare 61 soggetti. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti 67 controlli che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti eo percepiti per oltre 790 mila euro, e denunciare 64 responsabili. In tema di appalti, riferibili a investimenti finanziati con risorse del Pnrr, sono state monitorate procedure contrattuali per oltre 160 mila euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 19 interventi, che hanno portato alla denuncia di 37 persone, di cui 2 tratte in arresto e al sequestro di beni per un valore di oltre 3 milioni di euro. Sono state analizzate 195 segnalazioni di operazioni sospette. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa i beni sequestrati ammontano a 2.882.638 euro su un totale di patrimoni distratti per euro 5.846.232. Nel periodo in esame, i reparti del Corpo hanno sequestrato oltre 116 chili di sostanze stupefacenti, denunciando 24 soggetti e segnalandone 94 ai Prefetti.