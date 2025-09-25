Guardia di finanza in festa. Celebrato San Matteo

La Guardia di Finanza di Ascoli ha celebrato ieri mattina il proprio patrono, San Matteo apostolo ed evangelista, con una solenne messa nella Cattedrale di Sant’Emidio. La funzione, officiata da Piero Coccia, ha visto la partecipazione delle principali autorità civili e militari della provincia, accolte dal comandante provinciale, Ivano Cerioni. Presenti, tra gli altri, il Prefetto Sante Capponi, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e il presidente della Provincia Sergio Loggi, insieme a una folta rappresentanza di ufficiali e militari dei reparti provinciali e a delegazioni delle Sezioni A.N.F.I. di Ascoli e San Benedetto, accompagnate dalle rispettive famiglie. Durante l’omelia, è stato ricordato l’esempio di San Matteo – esattore delle tasse del suo tempo, proclamato nel 1934 da Pio XI patrono delle Fiamme Gialle – come modello di coerenza e dedizione. L’auspicio, rivolto a tutti i finanzieri, è stato quello di saper coniugare l’impegno quotidiano a servizio dello Stato con i valori cristiani. La celebrazione si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere, momento particolarmente sentito da tutti i presenti. Al termine, il Colonnello Cerioni ha ringraziato le autorità intervenute e i partecipanti, sottolineando l’importanza di una ricorrenza che rinsalda lo spirito di appartenenza e i valori che guidano il Corpo.