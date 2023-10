Guardia giurata con diploma

Ad Ascoli si ricerca guardia giurata particolare con mansioni di operatore di centrale. E’ richiesto il possesso del diploma. L’esperienza non è tassativa. Il candidato a questa posizione dovrà essere automunito e in possesso della patente b, disponibile a lavorare su turni anche notturni. Il contratto è a tempo determinato e pieno. Contattare il centro per l’impiego di Ascoli.