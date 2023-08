Guardia medica dalle 15 alle 19

Da domani e fino alla fine del mese di agosto, ogni giorno dalle 15 alle 19 sarà attiva la Guardia medica nei locali di piazza Kursaal. Potrà essere contattata telefonicamente al numero 0735735375 e va ad aggiungersi a quella di San Benedetto e a quella di Cupra attivata proprio nella giornata di ieri. Le visite domiciliari saranno garantite in caso di effettiva necessità, a giudizio del medico. "Negli orari non coperti resta attivo il servizio di continuità assistenziale: dalle 20 alle 8 nei giorni feriali e h24 nei festivi – ricorda l’assessore Saltamartini –. E’ possibile, inoltre, rivolgersi per visite ambulatoriali o domiciliari anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Non dimentichiamo le Potes turistiche attive a Grottammare e Cupra dalle 10 alle 18, con equipaggio autista e soccorritore: tutte misure necessarie per ridurre gli accessi dei codici meno gravi nel pronto soccorso di San Benedetto".