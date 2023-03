Guasto ai cavi, ancora problemi con i blackout

Illuminazione pubblica a macchia di leopardo sulle strade interessate dalla posa in opera dei cavi della fibra ottica. In via Murri, via Mancini e strade limitrofe, il buio totale va avanti da cinque giorni. Il 20 febbraio, ricordiamo, in via Calatafimi furono tranciati i cavi dell’illuminazione pubblica, con un grave blackout ed anche una tubatura della condotta idrica potabile, lanciando senza acqua diverse famiglie. Giovedì scorso è toccato a via Fusinato e via Marradi, la salita dei Leoni, dove gli operai impegnati a fare scavi per la posa in opera dei cavi della telefonia hanno tranciato un cavo lasciando al buio le strade della zona. Domenica è stata diramata un’altra allerta per un nuovo danneggiamento dei cavi della pubblica illuminazione, avvenuto a fine settimana in via Murri, che ha lasciato senza illuminazione le strade della zona a monte della Nazionale ai confini con il territorio di Grottammare. Anche in questo caso il solito rincorrere del personale della Cpl Concordia che ha rattoppato la situazione. La luce doveva tornare già lunedì sera ma così non è stato. Intanto i lavori vanni avanti dove già in precedenza erano stati eseguiti per conto di altre ditte ed il manto stradale è sempre più danneggiato.