Guasto all’impianto, bagni inagibili

Un guasto all’impianto idrico ha causato ieri mattina disagi all’iss Mazzocchi di Ascoli. Si è trattato di un guasto importante visto che è mancata l’acqua in tutto l’istituto al Pennile di Sotto. La Ciip non è stata direttamente interessata all’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Un problema la cui risoluzione è stata affidata ad una ditta che è stata tempestivamente convocata per riparare il guasto che era avvenuto causando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Disagi si sono verificati anche per gli studenti e il personale dell’istituto Mazzocchi. Essendo non utilizzabili i servizi igienici per la mancanza dell’acqua, chi ha avuto necessità durante la mattinata di usufruire dei bagni è stato dirottato in quella della vicina palestra, del tutto fruibili. In definitiva un disagio comunque sopportabile per tutti, conseguenza di un guasto di cui si è poi occupata una ditta esterna specializzata.