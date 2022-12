Guasto nel pozzo, via di nuovo l’acqua di notte

Non c’è pace per l’acquedotto del Pescara ma soprattutto per gli utenti. Il guasto ad una pompa in servizio in un pozzo della sorgente di Capodacqua, ad Arquata, ha infatti causato seri disagi in alcune zone della provincia di Ascoli costringendo la Ciip Vettore ad effettuare un intervento in urgenza anche con l’aiuto di una ditta esterna che si spera possa far tornare la situazione alla normalità oggi, restituendo tutta la portata alle condotte idriche. L’emergenza è scattata intorno alle 17 del giorno di Natale quando i sistemi di controllo hanno segnalato il guasto alla pompa di uno dei pozzi della sorgente di Capodacqua, con una perdita di circa 80 litri di acqua al secondo: una cifra decisamente importante che ha fatto registrare una diminuzione della portata d’acqua su tutta la rete idrica della Ciip con la totale interruzione dell’erogazione della risorsa idrica nelle zone più alte di alcuni comuni della vallata del Tronto, in particolare Castorano, Monteprandone e Acquaviva Picena. In emergenza Ciip ha provveduto a far arrivare in queste zone alcune autobotti per sopperire al problema. I disagi ci sono stati in particolare la sera di Natale quando improvvisamente nelle case di queste zone non è arrivata più acqua corrente.

Chi è dotato di impianto autoclave se l’è cavata, per lo meno per utilizzo non potabile, come lavare stoviglie e per l’igiene personale. La riapertura dei centri commerciali nella mattinata di ieri ha mitigato i problemi per la mancanza di acqua da bere, limitando la necessità di dover ricorrere alle cisterne della Ciip. L’intervento al pozzo danneggiato è consistito nella rimozione della pompa danneggiata che ha richiesto ieri circa 8 ore; la fase il posizionamento della nuova pompa ha richiesto altre ore di intervento con l’obiettivo di ripristinare la funzionalità dell’impianto in nottata. Nel frattempo l’emergenza in atto ha costretto Ciip a revocare il provvedimento di sospensione di chiusura dell’erogazione dell’acqua nelle ore notturne che era stata annunciata alla vigilia di Natale in tanti comuni dell’Ascolano e del Fermano. Per cui di nuovo rubinetti chiusi dalle 22 alle 6 di mattina a Servigliano, Santa Vittoria in Matenano, Fermo, Monte Giberto, Lapedona, Ortezzano, Castorano, Spinetoli, Offida, Acquaviva Picena, Monteprandone, Grottammare, Acquasanta, Colli del Tronto, Roccafluvione, Castel di Lama, Monsampolo, Montottone, Pedaso, Altidona, la zona panoramica di Santa Lucia a San Benedetto e Mozzano.

Peppe Ercoli