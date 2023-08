Gubbini migliora, a Lionetti si aggrava la frattura

Verrà dimessonei prossimi giorni il cavaliere Massimo Gubbini, di Porta Tufilla, che lo scorso primo luglio si infortunò rischiando di morire, a causa della caduta avvenuta per la morte improvvisa del suo cavallo durante le prove della Quintana di Foligno. Dopo essersi sottoposto a numerose operazioni, il quarantenne, che ad Ascoli ha trionfato otto volte (l’ultima a luglio del 2022), nel fine settimana dovrebbe lasciare l’ospedale di Foligno. Dopo quasi due mesi, dunque, per Gubbini è finalmente in arrivo una buona notizia. Difficile, in questo momento, capire se tornerà a correre oppure no. Molto dipenderà anche dall’andamento del suo recupero, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il sestiere di Porta Tufilla, che quest’anno ha sostituito il folignate con Denny Coppari, il quale si è comportato egregiamente sia alla Quintana di luglio che in quella di agosto, è alla finestra e attende di sapere se Gubbini se la sentirà o meno di risalire a cavallo. Ciò che più conta, però, è che le sue condizioni di salute siano in netto miglioramento. A proposito di cavalieri, comunque, c’è grande fermento in alcuni sestieri. Alla Piazzarola, ad esempio, non è affatto scontata la permanenza di Nicholas Lionetti. Il faentino, che lo scorso 6 agosto fu protagonista di una brutta caduta in sella a Look Amazing (purosangue che venne poi abbattuta all’indomani della giostra), ha avuto un aggravarsi della frattura alla spalla nell’ultima giostra di Servigliano, domenica scorsa. Un infortunio che gli è costato anche la partecipazione alla Quintana di Foligno del 17 settembre, visto che il Rione Pugilli ha comunicato di essere in cerca di un sostituto. Dopo le prestazioni offerte quest’anno, la Piazzarola potrebbe valutare di cambiare cavaliere, anche se ogni decisione verrà presa solo nelle prossime settimane, quando si riunirà il comitato. Al posto di Lionetti, è caldo il nome del giovane Davide Dimarti, che quest’anno era la riserva a Sant’Emidio. A proposito di Sant’Emidio, il sestiere del centro storico vorrebbe ‘blindare’ Tommaso Finestra, il cavaliere che quest’anno era stato chiamato in extremis per sostituire l’infortunato Pierluigi Chicchini.

m. p.