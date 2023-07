Gubbini migliora dopo la caduta

A quasi un mese dalla brutta caduta cui è stato protagonista alle prove della Quintana di Foligno, sembrano essere in miglioramento le condizioni di Massimo Gubbini, pluridecorato cavaliere di Porta Tufilla che quest’anno ad Ascoli è stato sostituito da Denny Coppari. Il quarantenne folignate è ancora ricoverato all’ospedale di Perugia e la convalescenza si preannuncia molto lunga. Ma, in base ad alcune indiscrezioni, sembra che le cose stiano migliorando, seppur lentamente. La speranza di tutti gli ascolani, ovviamente, è quella di rivederlo presto al campo dei giochi. Nel frattempo, ci sono buone notizie anche per l’altro infortunato, ovvero Pierluigi Chicchini di Sant’Emidio, il cui posto quest’anno è stato preso dal giovane e promettente Tommaso Finestra. Operatosi alla clavicola, dopo essere caduto alle prove cronometrate dello scorso 23 giugno, Chicchini era presente la scorsa settimana alla presentazione della dama rossoverde e ha fatto il punto sulla sua situazione. "I dolori sono diminuiti parecchio – ha ammesso il cavaliere folignate -. Ho già tolto i punti che avevo sulla spalla e il 4 agosto rimuoverò anche la placca. Ho già ricominciato a fare palestra per le gambe, visto che non posso andare a correre per non provocare delle sollecitazioni. Spero di risalire a cavallo, sinceramente, entro il 10 agosto per provare a disputare la Quintana di Foligno a settembre. Voglio tornare a correre e il mese di agosto, anche per questo, sarà intenso e pieno di lavoro". Chcchini, poi, ha rivolto un pensiero anche all’amico e collega Massimo Gubbini. "In confronto a quanto avvenuto a lui, posso dire che a me non è successo niente – ha spiegato il cavaliere di Sant’Emidio -. Mi auguro che Massimo possa guarire al più presto. Per quanto mi riguarda, prometto che darò tutto me stesso per tornare a correre e proverò a dire la mia alla Quintana di Foligno".

m.p.