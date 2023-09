Gubbini si ferma un anno: "Nel 2024 niente Quintana"

Nell’intervista rilasciata in esclusiva al Carlino lo scorso 31 agosto aveva ammesso che era ancora presto per parlare di futuro e che una decisione sarebbe arrivata solo dopo qualche settimana. A un mese da quelle parole e tre mesi dal terribile infortunio rimediato a Foligno, Massimo Gubbini ha sciolto le riserve e non tornerà a correre la Quintana di Ascoli. Non è chiaro se il suo sarà un addio (molto probabilmente sì) o un arrivederci: fatto sta che per il 2024 Porta Tufilla dovrà scegliere un altro cavaliere. "Purtroppo in questo momento non posso prendere impegni a lungo termine e più grandi di quelli che posso portare a termine – spiega Gubbini –. Per il prossimo anno, dunque, la decisione è presa. Poi, più avanti, quello che succederà e quello che riuscirò a dare non lo so. Non ho la sfera di cristallo. Ma, per ora, posso dire con certezza che nel 2024 non ci sarò". I rossoneri, visto che difficilmente si punterà di nuovo su Denny Coppari, nonostante le due strepitose giostre che ha disputato quest’anno, stanno accelerando per garantirsi il giovane Raul Spera. Il 23enne di Todi, dieci giorni fa, ha debuttato alla Quintana di Foligno con un ottimo terzo posto. Porta Tufilla aveva fatto anche un pensierino su Pierluigi Chicchini, appena ‘silurato’ da Sant’Emidio, il quale però non otterrà il nulla osta da parte dei rossoverdi.

A proposito del sestiere del centro storico, è ufficiale la conferma di Tommaso Finestra per il prossimo anno. Ad annunciarlo sono stati direttamente il caposestiere Mariangela Gasparrini e il console Vittorio Crescenzi, in occasione della ‘Festa dell’orgoglio rossoverde’, andata in scena domenica scorsa nella sede di rua degli Sgariglia. Il 23enne di San Gemini, che a pochi giorni dalla giostra di luglio venne incaricato di sostituire l’infortunato Pierluigi Chicchini, è stata la vera rivelazione delle giostre del 2023, chiuse con un terzo e un secondo posto. Due ottime prestazioni che hanno convinto il sestiere del centro storico a interrompere i rapporti con Chicchini e affidare per il futuro la lancia a Finestra. Il ragazzo, fra l’altro, è reduce da una bella vittoria a Foligno. "Ringrazio Mariangela, in primis, per il prosieguo di questa bellissima avventura – ha commentato il cavaliere, intervenuto alla festa di domenica seppur con un video –. Grazie anche a tutto il consiglio e al console". C’è fibrillazione, invece, al sestiere della Piazzarola, dove sembra ormai imminente la separazione da Nicholas Lionetti. Il comitato biancorosso si è radunato lunedì sera ma non è stata presa ancora una decisione ufficiale. A quanto pare, al cavaliere sarebbero state sottoposte delle condizioni che lo stesso faentino difficilmente potrebbe accettare. In tal caso, si virerebbe su due giovani: il 18enne offidano Davide Dimarti e il 21enne serviglianese Mario Cavallari.

Matteo Porfiri