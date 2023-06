Gubbini trionfa alla giostra di Foligno

Strepitoso. Non esistono altre parole per definire Massimo Gubbini, che sabato sera si è aggiudicato la Quintana di Foligno. Il cavaliere del Giotti, che ad Ascoli difende i colori di Porta Tufilla, ha infatti vinto la giostra di giugno, regalando il 16esimo Palio al suo rione. Per il campione 41enne, inoltre, si è trattato del nono sigillo personale nella gara di casa. In sella a ‘Daytona Man’, il cavaliere del Giotti ha dominato sin dalla prima tornata, dove ha corso in 52 secondi e 72 centesimi staccando subito i rivali. Lorenzo Melosso ha provato a dargli battaglia fino alla fine, chiudendo però al secondo posto. Terzo, invece, Alessandro Candelori del Morlupo e quarto Pierluigi Chicchini.

m.p.