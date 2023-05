Guerrieri: "Cimitero, ostacoli di ogni genere Difficoltà per i disabili"

"L’architetto Catia Guerrieri, candidata per Fratelli d’Italia a sostegno di Marco Sprecacè, punta sulla situazione in cui versa il cimitero. "Oltre 30.000 sono i defunti sepolti nel Cimitero di Grottammare, 27.000 metri quadrati e 5 km di percorsi interni. Le migliaia di cittadini che si recano a visitare i cari defunti devono affrontare e superare ostacoli di ogni genere: strade brecciate difficili da percorrere per anziani e disabili, con deambulatori o sedie a rotelle, dislivelli, marciapiedi, scale, rampe per disabili non a norma né raggiungibili, bagno per disabili al confine ovest, mai usato, con ingresso in aperta campagna, difronte a cumuli di macerie, senza recinzione né cartelli di pericolo. La custode non può ovviare a ciò che compete al Comune, sordo alle lamentele dei cittadini. E’ ora di risolvere l’annoso problema dei camminamenti con percorsi agevolati, aumento del personale, sostituzione delle attrezzature mobili, pesantissime e di difficile movimentazione. Inaccettabile che l’Amministrazione non abbia colto le opportunità di accedere a fondi per finanziare la soluzione di questi problemi".