Guida in stato di ebbrezza e movida Patenti ritirate e multe ai locali

Riviera delle Palme sotto stretta sorveglianza da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto che, nel fine settimana, hanno messo in campo ben 16 pattuglie per monitorare strade, locali ad alta frequentazione, i luoghi della movida e locali dediti alla ristorazione. Elevate sanzioni amministrative e sanzioni per inottemperanza al codice della strada, ritirate patenti per guida in stato d’ebbrezza. Durante l’attività di monitoraggio i militari dell’arma hanno controllato 153 automezzi e 276 persone. Alcuni conducenti sono stati trovati in stato di alterazione psicofisica e sono incorsi nella sospensione della patente. Vi sono state, inoltre, due persone multate per ubriachezza molesta, poiché, nonostante le ammonizioni dei cittadini e poi delle stesse forze dell’ordine, hanno continuato a disturbare i passanti e per questo sanzionate. I controlli hanno riguardato anche le zone della movida, dove i carabinieri hanno ispezionato quattro locali notturni all’interno dei quali hanno identificato molti avventori ed eseguito controlli sulle autorizzazioni di polizia per la somministrazione di bevande alcoliche. All’attività hanno preso parte anche i carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione e sanità di Ancona. In uno dei quattro locali i militari hanno rilevato diverse violazioni in materia di igiene, irregolarità che sono state sanzionate amministrativamente per un ammontare di 3 mila euro. I militari dell’arma hanno eseguito anche controlli nella zona del lungomare, nelle adiacenze degli stabilimenti balneari, dove in estate, si registrano episodi di danneggiamenti. L’attività di monitoraggio è stata mirata anche nel campo della prevenzione dei furti, fenomeno che in estate subisce sempre una certa recrudescenza, soprattutto per quelli che riguardano le abitazioni.

Ma. Ie.