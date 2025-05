’Guida pericolosa’ a Montegallo: viene assolto

Era il 25 agosto 2023 quando uno uomo stava conversando a Montegallo con un amico; improvvisamente è giunta una vettura il cui conducente ha accelerato rapidamente puntando proprio l’uomo in questione, salvo poi cambiare direzione all’ultimo momento a andare via sgommando a forte velocità. La scena si è ripetuta poco dopo, in un altro punto di Montegallo, più o meno con le stesse modalità. L’autista della vettura è finito sotto processo per questi fatti, essendo stato denunciato dalla persona che avrebbe minacciato con la sua condotta; difeso dall’avvocato Francesco Paoletti, è stato assolto dal tribunale di Ascoli perché il fatto non sussiste. Un episodio che la Procura aveva collocato nell’ambito di ruggini tra i due soggetti in questione che avevano coinvolto anche la famiglia del denunciante, ex comandante della stazione dei carabinieri di Montegallo che, in ragione del suo ufficio, nel tanto tempo di servizio aveva per vari motivi sanzionato con multe l’altro uomo, un 55 della zona.